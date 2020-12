«Strappare lungo i bordi», la prima serie Netflix di Zerocalcare (Di martedì 22 dicembre 2020) «Oggi, finalmente, è il giorno in cui posso rispondere: sto a fa’ questo». Zerocalcare, che le poche parole ha usato per condividere online il video-annuncio voluto da Netflix, ha rotto il silenzio. Strappare lungo i bordi, prima serie animata prodotta dal colosso streaming in Italia, e prima, poi, ad essere scritta e diretta dal fumettista, debutterà sulla piattaforma «prossimamente». https://www.youtube.com/watch?v=c0p3iwtw9tU&feature=youtu.be Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) «Oggi, finalmente, è il giorno in cui posso rispondere: sto a fa’ questo». Zerocalcare, che le poche parole ha usato per condividere online il video-annuncio voluto da Netflix, ha rotto il silenzio. Strappare lungo i bordi, prima serie animata prodotta dal colosso streaming in Italia, e prima, poi, ad essere scritta e diretta dal fumettista, debutterà sulla piattaforma «prossimamente». https://www.youtube.com/watch?v=c0p3iwtw9tU&feature=youtu.be

