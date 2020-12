Stop all’export Usa. Lo schiaffo di Trump a 103 aziende (cinesi e russe) (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 58 le aziende cinesi di alta tecnologia (per lo più aerospaziali) che concorrono alla modernizzazione delle Forze armate di Pechino e che non potranno più acquistare componenti, prodotti o servizi negli Stati Uniti. L’amministrazione targata Donald Trump si appresta difatti a bloccare l’export verso le 103 realtà (ce ne sono anche 45 russe) finite nell’ultima e ufficiale lista del Dipartimento del Commercio. LE aziende BLOCCATE Non 117 (come riportato da Reuters a fine novembre), ma 103. Non c’è più Comac, costruttore di aeromobili civili che vuole competere con Boeing e Airbus, ma restano molte delle controllate di Avic, il colosso aerospaziale con tanti rapporti in Europa. L’obiettivo americano è “assistere gli esportatori nel controllo dei clienti che hanno rapporti con utenti finali militari”, ... Leggi su formiche (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 58 ledi alta tecnologia (per lo più aerospaziali) che concorrono alla modernizzazione delle Forze armate di Pechino e che non potranno più acquistare componenti, prodotti o servizi negli Stati Uniti. L’amministrazione targata Donaldsi appresta difatti a bloccare l’export verso le 103 realtà (ce ne sono anche 45) finite nell’ultima e ufficiale lista del Dipartimento del Commercio. LEBLOCCATE Non 117 (come riportato da Reuters a fine novembre), ma 103. Non c’è più Comac, costruttore di aeromobili civili che vuole competere con Boeing e Airbus, ma restano molte delle controllate di Avic, il colosso aerospaziale con tanti rapporti in Europa. L’obiettivo americano è “assistere gli esportatori nel controllo dei clienti che hanno rapporti con utenti finali militari”, ...

