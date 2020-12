‘Stella di Natale’, risultato eccezionale per Ail Benevento: i ringraziamenti (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata un’edizione delle Stelle di Natale AIL particolare, del resto, non poteva essere diversamente. Il risultato è stato eccezionale, per il periodo che stiamo vivendo: 2600 stelle, 610 panettoni, 150 bracciali Cruciani. Le persone da ringraziare sono tantissime: i nostri volontari che non si sono tirati indietro e hanno portato avanti il loro impegno nonostante le difficoltà del momento; tutte le attività che, ospitando le nostre stelle, hanno permesso una versione alternativa di questa manifestazione. Grazie a: Rotolando Verso Sud che per l’occasione è diventato Temporary store AIL, Altedo Sud, Artecornici Grimieri, Assicurazioni Palumbo srl, De Nisco Boutique, Bar Tabacchi Messina, Nel Blu Viaggi, Fiordaliso Viaggi, MòKe Caffè, Centro Ottico Mario Balestrieri, Supermercato DECO’ IZZO, Supermercato Crai di Eurofrutta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata un’edizione delle Stelle di Natale AIL particolare, del resto, non poteva essere diversamente. Ilè stato, per il periodo che stiamo vivendo: 2600 stelle, 610 panettoni, 150 bracciali Cruciani. Le persone da ringraziare sono tantissime: i nostri volontari che non si sono tirati indietro e hanno portato avanti il loro impegno nonostante le difficoltà del momento; tutte le attività che, ospitando le nostre stelle, hanno permesso una versione alternativa di questa manifestazione. Grazie a: Rotolando Verso Sud che per l’occasione è diventato Temporary store AIL, Altedo Sud, Artecornici Grimieri, Assicurazioni Palumbo srl, De Nisco Boutique, Bar Tabacchi Messina, Nel Blu Viaggi, Fiordaliso Viaggi, MòKe Caffè, Centro Ottico Mario Balestrieri, Supermercato DECO’ IZZO, Supermercato Crai di Eurofrutta ...

