Stati Uniti - Volkswagen indagata per presunta violazione di brevetti del gruppo Jaguar Land Rover (Di martedì 22 dicembre 2020) L'International Trade Commission degli Stati Uniti ha avviato ufficialmente un'indagine sul gruppo Volkswagen per la presunta violazione di alcuni brevetti di proprietà Jaguar Land Rover. L'inchiesta è partita da un esposto presentato a novembre dai britannici per impedire l'importazione sul mercato statunitense di alcuni modelli dei marchi VW, Porsche, Lamborghini e Audi dotati di "determinati sistemi di controllo del veicolo . Il Terrain Response. Si tratta, nello specifico, delle Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Audi Q8, Q7, Q5, A6 Allroad ed e-tron e della VW Tiguan, che, secondo le accuse del costruttore inglese, utilizzano "invenzioni brevettate dal gruppo Jaguar

