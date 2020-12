Stati Uniti, Biden ha ricevuto il vaccino in diretta Tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden si è fatto somministrare il vaccino anti Covid, sviluppato dal colosso americano Pfizer in collaborazione con la tedesca BioNTech, in diretta Tv. “Non c’è niente di cui preoccuparsi – ha detto Biden, 78 anni, dopo l’iniezione – non vedo l’ora di ricevere la seconda dose”. Con il presidente eletto si è fatta vaccinare la moglie Jill. Nei giorni scorsi anche il vicepresidente uscente, Mike Pence, si era fatto vaccinare in diretta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente eletto Joesi è fatto somministrare ilanti Covid, sviluppato dal colosso americano Pfizer in collaborazione con la tedesca BioNTech, inTv. “Non c’è niente di cui preoccuparsi – ha detto, 78 anni, dopo l’iniezione – non vedo l’ora di ricevere la seconda dose”. Con il presidente eletto si è fatta vaccinare la moglie Jill. Nei giorni scorsi anche il vicepresidente uscente, Mike Pence, si era fatto vaccinare in. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono decine di migliaia i connazionali rimasti bloccati dopo la scoperta della variante britannica del Sars cov 2 e la chiusura dei voli dal Regno ...

La campagna per la vaccinazione contro il Coronavirus negli Stati Uniti ha ora il volto del presidente eletto Joe Biden che, insieme alla first lady Jill, si è fatto inoculare il siero come promesso ...

