Stati Uniti: 600 mila persone hanno già ricevuto il vaccino (Di martedì 22 dicembre 2020) Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University negli Stati Uniti i contagi hanno superato i 18 milioni e i decessi 319 mila. Intanto è già partita la massiccia campagna di vaccinazione, fino ad ora sono Stati somministrati 614.117 vaccini, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Consegnate dosi di Pfizer e Moderna Le dosi consegnate sono state 4,6 milioni in tutto il paese dal 13 dicembre, sia di Pfizer che di Moderna l’ultimo vaccino che è stato consegnato ma ancora non somministrato. Inoltre, vista l’emergenza mondiale per la variante proveniente dal Regno Unito, gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di chiedere ai viaggiatori che entrano in America dal Regno Unito di sottoporsi al tampone e verificare ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University neglii contagisuperato i 18 milioni e i decessi 319. Intanto è già partita la massiccia campagna di vaccinazione, fino ad ora sonosomministrati 614.117 vaccini, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Consegnate dosi di Pfizer e Moderna Le dosi consegnate sono state 4,6 milioni in tutto il paese dal 13 dicembre, sia di Pfizer che di Moderna l’ultimoche è stato consegnato ma ancora non somministrato. Inoltre, vista l’emergenza mondiale per la variante proveniente dal Regno Unito, glistanno valutando la possibilità di chiedere ai viaggiatori che entrano in America dal Regno Unito di sottoporsi al tampone e verificare ...

repubblica : Stati Uniti, al via la pista ciclabile Coast to Coast 'più grande del mondo' [di Massimo Basile] [aggiornamento del… - repubblica : Stati Uniti, al via la pista ciclabile Coast to Coast 'più grande del mondo' - chetempochefa : 'Siamo a lavoro per far liberare Patrick Zaky in Egitto e per riportare in Italia Chico Forti che è in carcere da v… - _thatsmyego : speriamo che quella radio non faccia domande del cazzo e che non offenda i ragazzi perché nel caso contrario potre… - OSaglio : RT @byoblu: A Latina si produce un farmaco con anticorpi monoclonali, in grado di neutralizzare il virus Sars Cov-2, ma in Italia non può e… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, al via la pista ciclabile Coast to Coast "più grande del mondo" la Repubblica Coronavirus in Gran Bretagna, le regole di Natale sono «su misura» per Boris Johnson?

stop ai voli dal Regno Unito Difficile che la famiglia di Boris accetti un invito a Downing Street – i figli che il primo ministro ha avuto dalla ex moglie Marina non sono in ottimi rapporti con il ...

William e Kate accusati di aver violato le regole anti Covid

Nel Regno Unito scoppia la polemica sui duchi di Cambridge, fotografati durante una visita a un’attrazione locale insieme ai figli George, ...

stop ai voli dal Regno Unito Difficile che la famiglia di Boris accetti un invito a Downing Street – i figli che il primo ministro ha avuto dalla ex moglie Marina non sono in ottimi rapporti con il ...Nel Regno Unito scoppia la polemica sui duchi di Cambridge, fotografati durante una visita a un’attrazione locale insieme ai figli George, ...