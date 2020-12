Star Wars | Rangers of the New Republic sarà ambientato dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 dicembre 2020) Jon Favreau, produttore esecutivo di The Mandalorian, ha rivelato alcuni dettagli riguardo allo spin-off di The Mandalorian, ovveroof the New, svelando quando. All'inizio del mese Lucasfilm ha rivelato i progetti futuri in merito all'universo die Jon Favreau ha rivelato nuovi dettagli riguardanti lo spin-off della serie The Mandalorian intitolatoof the Newche, a quanto pare,glidi: Il. Durante un'apparizione a Good Morning America, Jon ...