Spreco alimentare | Steriltom in prima linea

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un impegno concreto per sostenere le persone in difficoltà in un momento delicato e critico come quello che il nostro Paese sta affrontando ormai da mesi. Con questa finalità,, azienda attiva nel mercato della polpa di pomodoro a livello europeo, ha aderito al progetto SpesaSospesa.org, con una donazione di 12.000 kg di polpa di pomodoro che andrà in beneficenza alle persone più bisognose. In particolare, chiarisce la nota, la donazione sarà così suddivisa: 900 kg all’Associazione Opere di Giustizia e Carità Onlus-Caritas Alessandria e i rimanenti 11.100 kg all’Associazione Bancodella Lombardia “Danilo Fossati” Onlus. L’iniziativa SpesaSospesa.org, promossa e ideata dal Comitato Lab00 Onlus, è basata sull’innovativa piattaforma digitale Regusto che consente l’acquisto, la vendita e l’offerta di beni di ...