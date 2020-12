Spezia, la conferenza di Italiano: «Vogliamo regalare un’altra gioia ai nostri tifosi» (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera in casa contro il Genoa Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera in casa contro il Genoa. Queste le sue parole. POCO TEMPO – «Ormai siamo abituati a preparare partite importanti in pochissime ore, bisogna essere bravi a prepararle soprattutto a livello mentale; penso che l’approccio alla gara sia un aspetto fondamentale in queste situazioni, specialmente quando si affrontano partite sentite ed importanti come quella che ci attende». ATMOSFERA CASALINGA – «Domani il “Picco” sarà nuovamente vuoto e non potrà darci la spinta di cui questo stadio è capace, in ogni caso in campo ci andremo noi, quindi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico delloVincenzoha parlato instampa alla vigilia della sfida di domani sera in casa contro il Genoa Il tecnico delloVincenzoha parlato instampa alla vigilia della sfida di domani sera in casa contro il Genoa. Queste le sue parole. POCO TEMPO – «Ormai siamo abituati a preparare partite importanti in pochissime ore, bisogna essere bravi a prepararle soprattutto a livello mentale; penso che l’approccio alla gara sia un aspetto fondamentale in queste situazioni, specialmente quando si affrontano partite sentite ed importanti come quella che ci attende». ATMOSFERA CASALINGA – «Domani il “Picco” sarà nuovamente vuoto e non potrà darci la spinta di cui questo stadio è capace, in ogni caso in campo ci andremo noi, quindi ...

passione_inter : Inter-Spezia, Italiano in conferenza: 'Non abbiamo osato abbastanza, con più astuzia avremmo potuto fare punti' -… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Conte in conferenza: 'Risultato meritato, lo Spezia ci ha reso la vita difficile. Vidal deve recuperare il terreno perdu… - FcInterNewsit : Conte in conferenza: 'Risultato meritato, lo Spezia ci ha reso la vita difficile. Vidal deve recuperare il terreno… - fcin1908it : Rivali - Spezia, Italiano: 'Inter fra le più forti d'Europa, vogliamo batterci colpo su colpo' -… - zazoomblog : Inter-Spezia Italiano in conferenza stampa: “Servirà partita da squadra” - #Inter-Spezia #Italiano #conferenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia conferenza Spezia, conferenza stampa Italiano: «Non vedevamo l'ora di giocare in casa» Calcio News 24 Spezia, la conferenza di Italiano: «Vogliamo regalare un’altra gioia ai nostri tifosi»

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera in casa contro il Genoa ...

Spezia-Genoa, i convocati al Picco. Assente Sturaro

Alla vigilia della seconda trasferta pre-natalizia del Genoa e dopo la conferenza stampa di mister Ballardini, è stato diramato l'elenco dei convocati rossoblu per la gara del "Picco" in programma dom ...

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera in casa contro il Genoa ...Alla vigilia della seconda trasferta pre-natalizia del Genoa e dopo la conferenza stampa di mister Ballardini, è stato diramato l'elenco dei convocati rossoblu per la gara del "Picco" in programma dom ...