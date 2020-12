Specializzazione in Medicina: al via l'assegnazione dei posti per i vincitori (Di martedì 22 dicembre 2020) "In queste ore formalizzeremo le assegnazioni per i vincitori del concorso per le scuole di Specializzazione in Medicina . La presa di servizio è spostata al 26 gennaio per venire incontro alle esigenze... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 dicembre 2020) "In queste ore formalizzeremo le assegnazioni per idel concorso per le scuole diin. La presa di servizio è spostata al 26 gennaio per venire incontro alle esigenze...

infoitsalute : Specializzazione in Medicina, il Consiglio di Stato dà ragione al ministero: 14mila laureati in corsia dal 26… - vellucci_anna : @N4P31 @SchifataDatutto @cris_cersei ????????carina questa… guarda che non deve piacere a me!!! è che non vanno date no… - Lumieregram : Sono felice per tutti coloro che sono stati ammessi alla scuola di specializzazione di Medicina. 'Migliaia di cande… - EmilioBerettaF1 : Specializzazione in Medicina, il Consiglio di Stato dà ragione al ministero: 14mila laureati in cor… - discordoconme : RT @TaniuzzaCalabra: Il governo a inizio dicembre ha chiesto l’aiuto degli studenti delle scuole di specializzazione di medicina per il vac… -