Spallanzani, "v-day" 27 dicembre. Ma la prima romana a ricevere il vaccino è a Houston (Di martedì 22 dicembre 2020) Tutto pronto all'istituto Spallanzani di Roma per l'avvio della vaccinazione, in programma il 27 dicembre. La direzione dell'ospedale di Malattie Infettive ha reso noto che la prossima domenica, ribattezzata V-Day, "saranno somministrati i primi cinque vaccini anti Covid: a ricevere il farmaco saranno un'infermiera, un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici". Ma non saranno i primi concittadini perché già una romana, la prima, ha ricevuto il vaccino a Houston, in Texas. Si tratta di Francesca Vigevano, 27enne in prima linea contro il Covid negli Stati Uniti. "C'è solo una parola adatta – ha commentato Francesca sul suo profilo Instagram – Daje!". Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

