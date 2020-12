Spallanzani | domenica primi cinque vaccini a dipendenti Istituto

Newsinunclick : RT @riktroiani: 'La Direzione dell'Istituto Spallanzani comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del #VDay, saranno so… - Miriam93299185 : Vaccino Covid, si parte domenica: la prima dose a una un’infermiera dello Spallanzani - IzzoEdo : RT @riktroiani: 'La Direzione dell'Istituto Spallanzani comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del #VDay, saranno so… - riktroiani : 'La Direzione dell'Istituto Spallanzani comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del #VDay, sa… - ilmessaggeroit : Vaccino Covid, si parte domenica: la prima dose a una un’infermiera dello Spallanzani -

Sarà un'infermiera dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la prima italiana a ricevere il vaccino anti-Covid durante il V-Day, la giornata di domenica 27 dicembre ...Tutto pronto all’istituto Spallanzani di Roma per l’avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre. In totale domenica nell’istituto romano verranno somministrati cinque vaccini in quella che è ...