Soul | i peluche e i Funko Pop! tra il merchandise del film in vendita

(Di martedì 22 dicembre 2020) Illegato a, il nuovoPixar in arrivo su Disney+, è disponibile da oggi e comprendee idei personaggi.arriverà su Disney+ il 25 dicembre e, in contemporanea con la distribuzione dell'atteso lungometraggio prodotto da Pixar, illegato al progetto animato è in. Tra i prodotti che potranno acquistare gli spettatori ci sonodei protagonisti, senza dimenticare set di pin e tazze.è diretto dal regista Pete Docter e tra i doppiatori della versione originale ci saranno Jamie Foxx e Tina Fey. Al centro della trama ci sarà Joe Gardner, un insegnante di musica jazz alle prese con una ...

myredcarpetITA : ? ???????????????????? #????????... In attesa di vederlo su Disney+ dal 25 dicembre, ecco i prodotti dedicati al film che potete… - YolBlog : #SOUL - con l'uscita del #film #PixarSoul su Disney+ sono ora disponibili prodotti esclusivi su #shopDisney pelu… -

Ultime Notizie dalla rete : Soul peluche

Movieplayer.it

Il merchandise legato a Soul, il nuovo film Pixar in arrivo su Disney+, è disponibile da oggi e comprende peluche e i Funko Pop! dei personaggi. Soul arriverà su Disney+ il 25 dicembre e, in contempor ...Soul (dal 25 dicembre) Onward – Oltre la magia (dal 6 gennaio) On Pointe – Sogni in ballo (dal 18 dicembre) I film e cartoni di Natale su Disney+ Veniamo quindi al resto della programmazione ...