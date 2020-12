Sostituzione registratori di cassa entro il 31 dicembre | istruzioni | bonus e sanzioni

Leggi su leggioggi

(Di martedì 22 dicembre 2020)la fine di, gli esercenti con volume di affari fino a 400.000 euro, che non hanno ancora provveduto, dovranno dotarsi o aggiornare itelematici (RT) per consentire la trasmissione dei corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate. L’entrata in vigore dello scontrino elettronico, necessita di un registratore diche comunichi giornalmente con l’Agenzia delle Entrate, ed è quindi obbligatorio che l’esercente si doti di un idoneo apparecchio telematico. Per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, era stata prevista una moratoria delleper un periodo di sei mesi dalla decorrenza dell’obbligo ovvero dal 1° luglio 2020 (art. 140 del Decreto “Rilancio”). Nello specifico è stata spostata dal 1° luglio 2020 al prossimo 1° gennaio 2021 ...