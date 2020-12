Sonia Lorenzini offende Rosalinda Cannavò | “cagn* | stronz* | vipera | le taglio le gambe” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 22 dicembre 2020) La diplomazia non è certamente l’arma vincente di. E così, dopo avere ricevuto la nomination di, ha perfino rifiutato un confronto con lei per “tuterarla”, mostrando ancora rancore nei suoi confronti nonostante le scuse.squalificata? Lefanno infuriare il web Sul web, da ore, impazza l’hashtag... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.