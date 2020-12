Sonia Lorenzini nominata da Rosalinda Cannavò sbotta malamente: la reazione di Dayane Mello (VIDEO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Rosalinda Cannavò ha fatto letteralmente infuriare Sonia Lorenzini dopo la sua nomination al Grande Fratello Vip di ieri sera. L’attrice è andata per esclusione, nominando un volto nuovo della Casa senza una apparente motivazione. Sonia Lorenzini sbotta per la nomination di Rosalinda Cannavò: la reazione di Dayane Per il popolo della rete però, i motivi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 dicembre 2020)ha fatto letteralmente infuriaredopo la sua nomination al Grande Fratello Vip di ieri sera. L’attrice è andata per esclusione, nominando un volto nuovo della Casa senza una apparente motivazione.per la nomination di: ladiPer il popolo della rete però, i motivi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sonocojiona : RT @crii_crisss: Sonia era quella che è entrata accusando Tommaso di aver offeso le donne. Ora assistiamo a una Sonia che accusa MTR per a… - sailormartist : RT @crii_crisss: Sonia era quella che è entrata accusando Tommaso di aver offeso le donne. Ora assistiamo a una Sonia che accusa MTR per a… - relaxintherain : RT @crii_crisss: Sonia era quella che è entrata accusando Tommaso di aver offeso le donne. Ora assistiamo a una Sonia che accusa MTR per a… - megg2010 : RT @crii_crisss: Sonia era quella che è entrata accusando Tommaso di aver offeso le donne. Ora assistiamo a una Sonia che accusa MTR per a… - Lotus3Patrizia3 : RT @crii_crisss: Sonia era quella che è entrata accusando Tommaso di aver offeso le donne. Ora assistiamo a una Sonia che accusa MTR per a… -