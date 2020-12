soloalcinema | l' hasthag e un video per tornare alla magia dei film in sala

Ultime Notizie dalla rete : #soloalcinema hasthag

Anica e Anec, con i premi David e il Mibact, danno il via a un'iniziativa per sostenere le sale cinematografiche: sono insostituibili ...Così come altre realtà in rete legate al mondo della cinematografia, Universal Movies ha scelto di sostenere la campagna #SoloAlCinema.