Solo al cinema: da Checco Zalone a Joker, il video celebra le emozioni della sala (Di martedì 22 dicembre 2020) Solo al cinema è la campagna che punta a ricordare al pubblico, anche attraverso un video lanciato sui social, le emozioni che Solo l'esperienza in sala garantisce. Nel pieno delle festività natalizie, periodo durante il quale, fino allo scorso anno, le persone erano abituate a recarsi al cinema, è stata lanciata la campagna istituzionale Solo AL cinema che punta a ricordare la magia e l'insostituibilità dell'esperienza in sala con l'emozionante video che potete vedere di seguito. Sembra passata una vita da quando, per trascorrere qualche ora fuori casa, si poteva ancora optare per una serata al cinema. Il 2020 è stato un anno funesto anche sotto questo aspetto, capace di martoriare il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)alè la campagna che punta a ricordare al pubblico, anche attraverso unlanciato sui social, lechel'esperienza ingarantisce. Nel pieno delle festività natalizie, periodo durante il quale, fino allo scorso anno, le persone erano abituate a recarsi al, è stata lanciata la campagna istituzionaleALche punta a ricordare la magia e l'insostituibilità dell'esperienza incon l'emozionanteche potete vedere di seguito. Sembra passata una vita da quando, per trascorrere qualche ora fuori casa, si poteva ancora optare per una serata al. Il 2020 è stato un anno funesto anche sotto questo aspetto, capace di martoriare il ...

Che meraviglia di donne

Il nuovo "Wonder Woman 1984" dimostra che "perdono, diplomazia e compassione" sono dei veri superpoteri. Parola della regista Patty Jenkins ...

