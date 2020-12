Soccer: Napoli win appeal against Juve defeat, 1-pt penalty (Di martedì 22 dicembre 2020) ROME, DEC 22 - An Italian Olympic Committee (CONI) panel on Tuesday upheld Napoli's appeal against the decision to award Juventus a 3-0 win for them failing to turn up to the Serie A match scheduled ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 dicembre 2020) ROME, DEC 22 - An Italian Olympic Committee (CONI) panel on Tuesday upheld'sthe decision to awardntus a 3-0 win for them failing to turn up to the Serie A match scheduled ...

tonycaliffo681 : @VittoriaColonn2 @juventinofilo @capuanogio Chi si chiamava Soccer Napoli ?????? - ItalianSerieA : New post: NAPOLI: LE CONDIZIONI DI KOULIBALY - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Napoli, il sangue di San Gennaro non si scioglie: Attesa in tutta la città per il compiersi del «miracolo» \'In genere… - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: TRAMONTANA ESULTA COME UN PAZZO VINCE CON LUKAKU INTER NAPOLI 1-0 - Easy_Branches : RT @EasySoccerNews: Napoli, il sangue di San Gennaro non si scioglie: Attesa in tutta la città per il compiersi del «miracolo» \'In genere… -

Ultime Notizie dalla rete : Soccer Napoli Lazio-Napoli 2-0, le pagelle degli azzurri: prestazione opaca dei partenopei Soccer Magazine Soccer: Napoli win appeal against Juve defeat, 1-pt penalty

The local health authority had barred Napoli from travelling to Turin for the match because of COVID-19 cases. The Italian Soccer Federation (FIGC) had upheld a decision by Serie A's sporting judge to ...

Soccer: Quick-fire Milan stay top

ROME, DEC 21 - AC Milan remain one point clear at the top of Serie A after winning 2-1 at Sassuolo on Sunday with the help of the fastest goal in Serie A history. Rafael Leao scored after just six sec ...

The local health authority had barred Napoli from travelling to Turin for the match because of COVID-19 cases. The Italian Soccer Federation (FIGC) had upheld a decision by Serie A's sporting judge to ...ROME, DEC 21 - AC Milan remain one point clear at the top of Serie A after winning 2-1 at Sassuolo on Sunday with the help of the fastest goal in Serie A history. Rafael Leao scored after just six sec ...