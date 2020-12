Smacco al principe Carlo | Harry trascorrerà il Natale con una nuova «figura paterna»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 dicembre 2020) Quest’anno, per la prima volta, il principe Carlo non trascorrerà il Natale con nessuno dei suoi figli. William, causa Covid, resterà ad Amner Hall con la moglie Kate Middletone e i loro figli George, Charlotte e Louis. Harry dallo scorso marzo vive in California con Meghan Markle e il piccolo Archie. E sembra sempre più lontano dalla royal family . Così lontano che si sarebbe addirittura trovato, secondo Express, una «nuova figura paterna»: il musicista canadese David Foster, 71 anni (uno in meno di papà Carlo d’Inghilterra).