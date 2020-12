Sky: le motivazioni dell’accoglimento del ricorso dopo il 7 gennaio (Di martedì 22 dicembre 2020) Le motivazioni dell’accoglimento del ricorso saranno pubblicate dopo il 7 gennaio. A riportarlo è Sky Sport, che ha anche ricostruito il dibattimento in aula con le parole di Massimo Ugolini. dopo aver ascoltato le parole del procuratore c’era già l’impressione che qualcosa di positivo potesse accadere. Le argomentazioni sviluppate dall’avvocato Lubrano e la presa di posizione del procuratore hanno giudicato in modo severo l’operato della Corte Sportiva d’Appello. È stata ritenuta legittima l’interlocuzione con l’Asl. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Ledelsaranno pubblicateil 7. A riportarlo è Sky Sport, che ha anche ricostruito il dibattimento in aula con le parole di Massimo Ugolini.aver ascoltato le parole del procuratore c’era già l’impressione che qualcosa di positivo potesse accadere. Le argomentazioni sviluppate dall’avvocato Lubrano e la presa di posizione del procuratore hanno giudicato in modo severo l’operato della Corte Sportiva d’Appello. È stata ritenuta legittima l’interlocuzione con l’Asl. L'articolo ilNapolista.

