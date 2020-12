Simone Pierini Dall' allarme in Gran Bretagna fino all' arrivo in Italia il passo

Ultime Notizie dalla rete : Simone Pierini

Leggo.it

Simone PieriniDall'allarme in Gran Bretagna fino all'arrivo in Italia il passo è stato breve. Ora nel nostro Paese inizia la conta di quanti nostri connazionali ne sono entrati in contatto. La prima..Il professore Fabrizio Pregliasco è l'attuale direttore sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, oltre che ricercatore confermato in igiene generale ed applicata all'Università ...