"Simbolo del declino dell'Italia". Flavio Briatore, bomba atomica sul Corriere: "Pregiudizi e ideologia" | Guarda (Di martedì 22 dicembre 2020) "Il declino dell'Italia" in una notizia. Flavio Briatore si è visto rendere giustizia sulla vicenda della famigerata Rolls Royce parcheggiata male che aveva mandato in tilt il traffico a Milano. Il Corriere della Sera l'aveva rilanciata con enfasi, lui aveva smentito invano e solo la confessione al Giornale di un gallerista, Luigi Proietti, autentico "sosia" dell'imprenditore cuneese, ha accertato la verità. Alla guida non c'era Briatore, ma il suo "gemello per caso". "A nulla sono valse le mie smentite, la spiegazione che non era la mia, che io non guido da vent'anni e passa una automobile. Che non ero lì. Niente", si lamenta ora il manager su Instagram. "La smentita non è stata pubblicata sino a quando, altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) "Il" in una notizia.si è visto rendere giustizia sulla vicendaa famigerata Rolls Royce parcheggiata male che aveva mandato in tilt il traffico a Milano. Ila Sera l'aveva rilanciata con enfasi, lui aveva smentito invano e solo la confessione al Giornale di un gallerista, Luigi Proietti, autentico "sosia"'imprenditore cuneese, ha accertato la verità. Alla guida non c'era, ma il suo "gemello per caso". "A nulla sono valse le mie smentite, la spiegazione che non era la mia, che io non guido da vent'anni e passa una automobile. Che non ero lì. Niente", si lamenta ora il manager su Instagram. "La smentita non è stata pubblicata sino a quando, altri ...

amnestyitalia : ??Da oggi fino al 7 gennaio, posta sui social network una foto che rappresenti il vostro simbolo del Natale con hash… - RengaOfficial : Significa ripartire insieme con tutto il Paese. Mai come stavolta la musica può incarnare il significato di aggrega… - enpaonlus : La disperata lotta di una madre delfino per salvare il cucciolo, storia simbolo del dramma di Mauriti…… - giospaggio : In pratica, secondo Franceschini e Zingaretti, in caso di elezioni il PD e il M5S si dovrebbero alleare (solo a scr… - Jonas62712964 : RT @Turismoromaweb: L’arco di “Porta Furba” celebra il passaggio dell’acquedotto Felice, voluto da Papa Sisto V nel 1585, su via Tuscolana.… -

Ultime Notizie dalla rete : Simbolo del Rimosso dal parco il “simbolo“ del degrado urbano IL GIORNO La bellezza della fragilità: orafi e artisti a braccetto per dieci gioielli d’autore

E c’è anche l’anello Achillea, ideato da Enrica Borghi e realizzato da Margherita Burghener, che appare come un simbolo di tenacia ... esprime una «fragile bellezza», proprio come il nome del progetto ...

Inter, torna di moda Xhaka. E quei rumors su Eriksen...

E tra i profili seguiti dal club nerazzurro rispunta il nome di Granit Xhaka. SIMBOLO DELLA DISFATTA - Nei radar del club nerazzurro ormai da diversi anni, prima con la maglia del Basilea e ...

E c’è anche l’anello Achillea, ideato da Enrica Borghi e realizzato da Margherita Burghener, che appare come un simbolo di tenacia ... esprime una «fragile bellezza», proprio come il nome del progetto ...E tra i profili seguiti dal club nerazzurro rispunta il nome di Granit Xhaka. SIMBOLO DELLA DISFATTA - Nei radar del club nerazzurro ormai da diversi anni, prima con la maglia del Basilea e ...