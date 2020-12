Siete pronti per il cioccolatino alla pancetta piacentina?

Leggi su wired

(Di martedì 22 dicembre 2020) I cioccolatini DiPC (foto: Falicetto)Se è vero che gli opposti si attraggono, i cioccolatinicreati da una pasticceriapotrebbero essere un colpo di genio degno di Willy Wonka. Cacao da una parte, salume Dop dall’altra, i DiPC sono stati creati dal maestro cioccolatiere dell’azienda Falicetto e hanno ricevuto la benedizione del consorzio che si occupa della tutela dei salumi Dop (sigla che significa di origine protetta) della zona. L’idea nasce dcreatività di Aldo Scaglia, titolare di Falicetto appunto. Dopo aver sperimentato altri abbinamenti inusuali (con i peperoni o le arachidi salate, per esempio), come spiega a PiacenzaSera, ha pensato di usare per le sue praline un prodotto tipico del territorio: la. La scelta è ricaduta su quella del salumificio Grossetti, ...