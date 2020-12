Si suicida in videochiamata davanti alla figlia di sei anni: «Così punisco mia moglie» (Di martedì 22 dicembre 2020) Piemonte, si suicida in videochiamata. – Martedì 22 dicembre 2020. Tragedia a San Sebastiano, piccolo paese del Canavese. Un uomo di 53 anni si è tolto la vita con un colpo di pistola mentre era in videochat con la figlia di soli 6 anni. A dare l’allarme una vicina di casa del suicida. La piccola si trovava in comunità assieme ad altri due fratelli e alla madre che 11 mesi fa aveva denunciato il marito per maltrattamenti. leggi anche l’articolo —> Morta di Covid a 55 anni, la figlia pubblica gli ultimi messaggi: «Basta coi negazionisti» A San Sebastiano un uomo di 53 anni si è suicidato con un colpo di pistola alla tempia mentre era in ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Piemonte, siin. – Martedì 22 dicembre 2020. Tragedia a San Sebastiano, piccolo paese del Canavese. Un uomo di 53si è tolto la vita con un colpo di pistola mentre era in videochat con ladi soli 6. A dare l’rme una vicina di casa del. La piccola si trovava in comunità assieme ad altri due fratelli emadre che 11 mesi fa aveva denunciato il marito per maltrattamenti. leggi anche l’articolo —> Morta di Covid a 55, lapubblica gli ultimi messaggi: «Basta coi negazionisti» A San Sebastiano un uomo di 53si èto con un colpo di pistolatempia mentre era in ...

MediasetTgcom24 : Ivrea, si suicida in videochiamata con la figlia per punire la madre #cronacaivrea - Maura_B77 : RT @MediasetTgcom24: Ivrea, si suicida in videochiamata con la figlia per punire la madre #cronacaivrea - buscaddu : RT @UnioneSarda: #Torino - Si suicida in videochiamata davanti alla figlia di sei anni: voleva 'punire' la madre - Italia_Notizie : Telefona ai figli e si suicida in diretta per vendicarsi dell’ex che lo aveva lasciato - UnioneSarda : #Torino - Si suicida in videochiamata davanti alla figlia di sei anni: voleva 'punire' la madre -