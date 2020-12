Sì al vaccino per il 79% degli italiani, il 6,5% lo vuole scegliere (Di martedì 22 dicembre 2020) “Il 6,5 per cento degli italiani è disposto a fare il vaccino solo se potrà scegliere quale farsi somministrare”. A spiegare ad HuffPost quella che sembra la logica della “marca preferita”, mentre il Paese si prepara al V-Day, è Stefano Denicolai, componente della task force italiana per l’utilizzo dei dati contro l’emergenza Covid-19 istituita dal Ministero dell’Innovazione in accordo con il Ministero della Salute. Il dato viene fuori da un’indagine dell’Università di Pavia – ateneo dove Denicolai è docente di Innovation management – sulla propensione degli italiani a fare il vaccino. Aspetti bizzarri a parte, dallo studio emerge una buona notizia: circa 8 italiani su 10 intendono farsi vaccinare contro il Covid-19 (79,1%), tuttavia una parte ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) “Il 6,5 per centoè disposto a fare ilsolo se potràquale farsi somministrare”. A spiegare ad HuffPost quella che sembra la logica della “marca preferita”, mentre il Paese si prepara al V-Day, è Stefano Denicolai, componente della task force italiana per l’utilizzo dei dati contro l’emergenza Covid-19 istituita dal Ministero dell’Innovazione in accordo con il Ministero della Salute. Il dato viene fuori da un’indagine dell’Università di Pavia – ateneo dove Denicolai è docente di Innovation management – sulla propensionea fare il. Aspetti bizzarri a parte, dallo studio emerge una buona notizia: circa 8su 10 intendono farsi vaccinare contro il Covid-19 (79,1%), tuttavia una parte ...

