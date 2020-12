Sgarbi: penso ad alleanza con Calenda, sarebbe vera sorpresa (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Rinascimento esclude a Roma un’alleanza con il Movimento 5 Stelle per motivi genetici e anche con il Pd, vista la mia storia. O andra’ da sola o in alleanza con il centrodestra in modo stabile. Oppure, in modo spericolato, ho proposto una lista Calenda-Sgarbi, che potrebbe essere una sorpresa”. Cosi’ il critico d’arte e candidato sindaco di Roma, Vittorio Sgarbi, al termine della presentazione dei candidati alla presidenza dei Municipi per la lista Rinascimento. “Siamo due personaggi che potrebbero avere un effetto sugli elettori che non sono di destra ne’ di sinistra, sia a Roma che in Italia- ha aggiunto- l’idea e’ quella di mettere insieme due personalita’ autonome dei due poli di centrodestra e centrosinistra. Sul piano dell’elaborazione strategica e’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Rinascimento esclude a Roma un’con il Movimento 5 Stelle per motivi genetici e anche con il Pd, vista la mia storia. O andra’ da sola o incon il centrodestra in modo stabile. Oppure, in modo spericolato, ho proposto una lista, che potrebbe essere una”. Cosi’ il critico d’arte e candidato sindaco di Roma, Vittorio, al termine della presentazione dei candidati alla presidenza dei Municipi per la lista Rinascimento. “Siamo due personaggi che potrebbero avere un effetto sugli elettori che non sono di destra ne’ di sinistra, sia a Roma che in Italia- ha aggiunto- l’idea e’ quella di mettere insieme due personalita’ autonome dei due poli di centrodestra e centrosinistra. Sul piano dell’elaborazione strategica e’ ...

dariolaser : Questa notte ho sognato David Parenzo che litigava con Vittorio Sgarbi è una certa Parenzo ha tirato fuori una pist… - ForfaitMarcello : Sgarbi e Mughini nella stessa trasmissione, penso per la prima volta dopo la rissa di quest'estate. Si prevedono sc… - Marta_Sgarbi : RT @mecna: Se non ci penso io a me, chi dovrebbe farlo? - AndreaIncorona8 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @ilgiornale @Libero_official @Adnkronos Sei troppo forte Vittorio #Sgarbi.La frase pe… - Chiarasol2 : @Noiconsalvini Una volta era noi con voi opposizioni e voi con noi, ma adesso penso voi con voi stessi e lo dico co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi penso Sgarbi: penso ad alleanza con Calenda, sarebbe vera sorpresa RomaDailyNews Dalla Nazionale alla sfida in panchina, Prandelli cerca il tocco perduto contro l'allievo Pirlo

Martedì l'allenatore della Juve si troverà ad affrontare per la prima volta un tecnico da cui è stato guidato da giocatore. Tra i due ...

SULMONA: MOCELLIN, “CON SGARBI PER SCONFIGGERE MALE CHE AFFLIGGE CITTA'”

COMUNICATO STAMPA: sconfiggere il male che ci affligge e far rinascere Sulmona. Vittorio Sgarbi oltre ad avere in alta considerazione la città di Sulmona ha perfettamente individuato il problema di Su ...

Martedì l'allenatore della Juve si troverà ad affrontare per la prima volta un tecnico da cui è stato guidato da giocatore. Tra i due ...COMUNICATO STAMPA: sconfiggere il male che ci affligge e far rinascere Sulmona. Vittorio Sgarbi oltre ad avere in alta considerazione la città di Sulmona ha perfettamente individuato il problema di Su ...