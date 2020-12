Settore food: aumentano gli acquisti di prodotti surgelati (Di martedì 22 dicembre 2020) Complice il lockdown, nel 2020 è aumentata la vendita di prodotti surgelati attraverso i canali della grande distribuzione organizzata, un risultato non legato unicamente alla pandemia di Covid-19 e alle scorte, ma un vero e proprio fenomeno consolidato promosso da una serie di aspetti. Secondo le rilevazioni IRI e le elaborazioni dell’Osservatorio TUTTOfood, nei primi 7 mesi dell’anno l’acquisto di gelati nel comparto GDO ha fatto registrare un incremento del 4,3%. Andamento positivo nei primi 4 mesi del 2020 anche per le vendite di pizze surgelate (+12,5%) e di snack salati surgelati (+21,5%), con una crescita complessiva del Settore del 13,5%. La tendenza del 2019 viene dunque confermata dai dati di quest’anno, a dimostrazione del buon momento del comparto dei prodotti ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Complice il lockdown, nel 2020 è aumentata la vendita diattraverso i canali della grande distribuzione organizzata, un risultato non legato unicamente alla pandemia di Covid-19 e alle scorte, ma un vero e proprio fenomeno consolidato promosso da una serie di aspetti. Secondo le rilevazioni IRI e le elaborazioni dell’Osservatorio TUTTO, nei primi 7 mesi dell’anno l’acquisto di gelati nel comparto GDO ha fatto registrare un incremento del 4,3%. Andamento positivo nei primi 4 mesi del 2020 anche per le vendite di pizze surgelate (+12,5%) e di snack salati(+21,5%), con una crescita complessiva deldel 13,5%. La tendenza del 2019 viene dunque confermata dai dati di quest’anno, a dimostrazione del buon momento del comparto dei...

clikservernet : Settore food: aumentano gli acquisti di prodotti surgelati - Noovyis : (Settore food: aumentano gli acquisti di prodotti surgelati) Playhitmusic - - RaffoRotondo : ? Di cosa mi occupo? Aiuto le aziende del settore #Food & #Beverage a progettare la loro #immagine e la… - Piacenza_Online : Azienda piacentina leader nei pop corn in crisi per il Covid. La consigliera Tarasconi (Pd) si è fatta carico delle… - foodaffairs_it : Sostenibilità. Nomisma sigla un accordo con SGPROJECT per supportare progetti green nel settore food & wine… -

Ultime Notizie dalla rete : Settore food Settore food: aumentano gli acquisti di prodotti surgelati next TURISMO/ Dal digitale alla sostenibilità, il settore è pronto al boom post-Covid

Una volta superata questa grande crisi il turismo “ricomincerà in maniera esplosiva”. Intanto c’è chi prepara i nuovi hospitality manager ...

Birra artigianale, -90% di fatturato. Unionbirrai e Cia: «Serve un codice Ateco ad hoc»

Il settore risente dello stop al canale Horeca. Se Unionbirrai e Cia dimostrano apprezzamento per l'emendamento a sostegno di filiere minori, chiedono anche di differenziare i microbirrifici dalla pro ...

Una volta superata questa grande crisi il turismo “ricomincerà in maniera esplosiva”. Intanto c’è chi prepara i nuovi hospitality manager ...Il settore risente dello stop al canale Horeca. Se Unionbirrai e Cia dimostrano apprezzamento per l'emendamento a sostegno di filiere minori, chiedono anche di differenziare i microbirrifici dalla pro ...