Servizio civile, caccia ai giovani volontari: disponibili 48.891 posti per under 29 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E' stato pubblicato il bando per la selezione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono diventare operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all'Estero, con una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi e con un impegno di 25 ore settimanali. La scadenza per presentare la candidatura e' alle ore 14 di lunedi' 8 febbraio 2021. I posti disponibili sono 46.891. Lo fa sapere in una nota la Papa Giovanni XXIII (Apg23): con la comunita' fondata da don Benzi – tra le prime in Italia ha realizzato progetti di Servizio civile all'estero – i posti disponibili sono 242 in Italia e 48 all'estero, ed e' possibile partire per: Albania, Australia, Bangladesh, Camerun, Cile, Haiti, Kenya, ...

