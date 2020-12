Servizio civile: bando per 46.891 posti, come fare domanda (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono in particolare 39.538 i posti disponibili nei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia e 605 quelli per i 111 progetti all'estero. Si aggiungono poi 6.748 posti per 384 progetti da realizzarsi nei territori delle regioni che hanno aderito alla Misura 6 Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono in particolare 39.538 idisponibili nei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia e 605 quelli per i 111 progetti all'estero. Si aggiungono poi 6.748per 384 progetti da realizzarsi nei territori delle regioni che hanno aderito alla Misura 6

Ultime Notizie dalla rete : Servizio civile Servizio civile universale, pubblicato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari Corriere della Sera Trasporto scolastico, la seconda rata è gratis

Un nuovo aiuto, da parte del Comune, che già aveva ‘annullato’ la prima tranche. Sono 350 gli studenti iscritti al servizio: la spesa è 185 euro l’anno ...

Posti di servizio civile con il patronato Enapa Candidature online

Saranno 104 i giovani tra i 18 e i 28 anni che avranno l’opportunità di far servizio civile con l’Enapa, il patronato di Confagricoltura, che per la prima volta impiegherà i giovani volontari nei suoi ...

