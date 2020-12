Serie C, rinviata Juve Stabia-Casertana (Di martedì 22 dicembre 2020) Troppi positivi, la partita Juve Stabia-Casertana di Serie C è stata rinviata a data da destinarsi. Lo comunica la Lega Pro. La Casertana, che è stata costretta a giocare in 9 contro la Viterbese, perché decimata dal Covid, avrebbe potuto contare su ancora meno giocatori, in virtù dei nuovi contagi registrati in squadra. Oggi il presidente del club campano si era detto pronto a lasciare il calcio, dato quanto accaduto. Adesso è arrivato il comunicato che decide il rinvio. Eccolo: RINVIO GARA – 17a GIORNATA DI ANDATA GARA Juve Stabia- Casertana DEL 23 DICEMBRE 2020 (Gir. “C”) La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto 233/394 – dell’istanza documentale presentata dalla società Casertana; – della comunicazione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Troppi positivi, la partitadiC è stataa data da destinarsi. Lo comunica la Lega Pro. La, che è stata costretta a giocare in 9 contro la Viterbese, perché decimata dal Covid, avrebbe potuto contare su ancora meno giocatori, in virtù dei nuovi contagi registrati in squadra. Oggi il presidente del club campano si era detto pronto a lasciare il calcio, dato quanto accaduto. Adesso è arrivato il comunicato che decide il rinvio. Eccolo: RINVIO GARA – 17a GIORNATA DI ANDATA GARADEL 23 DICEMBRE 2020 (Gir. “C”) La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto 233/394 – dell’istanza documentale presentata dalla società; – della comunicazione ...

clikservernet : Serie C, Juve Stabia-Casertana rinviata a data da destinarsi - Noovyis : (Serie C, Juve Stabia-Casertana rinviata a data da destinarsi) Playhitmusic - - napolista : Serie C, rinviata Juve Stabia-Casertana La Lega Pro prende atto della richiesta del club campano e della documentaz… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, in Serie C rinviata Juve Stabia-Casertana: Coronavirus, in… - SerieBNewsCom : #JuvestabiaCasertana, arriva la decisione finale della Lega Serie C: la gara è stata rinviata! -