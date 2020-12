Serie C, rinviata Juve Stabia-Casertana: troppi giocatori positivi (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha ordinato il rinvio della gara fra Juve Stabia e Casertana. Il comunicato Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha ordinato il rinvio della gara fra Juve Stabia e Casertana per le numerose positività fra i giocatori della squadra ospite. La Casertana domenica ha affrontato la Viterbese scendendo in campo con soli nove uomini dopo che la Lega Pro non aveva autorizzato il rinvio. IL COMUNICATO – La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto 233/394– dell’istanza documentale presentata dalla società Casertana;– della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – Azienda Sanitaria Locale di Caserta – Regione Campania – Asl CE Prot. N. 346437/UOPC12;in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha ordinato il rinvio della gara fra. Il comunicato Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha ordinato il rinvio della gara fraper le numerosetà fra idella squadra ospite. Ladomenica ha affrontato la Viterbese scendendo in campo con soli nove uomini dopo che la Lega Pro non aveva autorizzato il rinvio. IL COMUNICATO – La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto 233/394– dell’istanza documentale presentata dalla società;– della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – Azienda Sanitaria Locale di Caserta – Regione Campania – Asl CE Prot. N. 346437/UOPC12;in ...

