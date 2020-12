Serie C, la Viterbese risponde alle accuse della Casertana: “noi vittime non carnefici” (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ultima giornata di campionato ha regalato qualche momento di tensione, soprattutto in Serie C. La Casertana ha giocato con 9 calciatori perché gli altri erano risultati positivi al Coronavirus, il giorno successivo sono state riscontrate altre due positività. La Viterbese è scesa comunque in campo e la partita è finita con il risultato di 0-3. Gli ospiti sono stati accusati di non aver accettato il rinvio della partita. Il Livorno nei guai, 5 punti di penalizzazione: come cambia la classifica di Serie C Girone A La risposta della Viterbese La Viterbese si definisce vittima e non carnefice. Il club ha deciso di pubblicare una nota. “In riferimento a quanto accaduto nella giornata di domenica 20 dicembre allo stadio ‘Pinto’ di Caserta, la U.S. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ultima giornata di campionato ha regalato qualche momento di tensione, soprattutto inC. Laha giocato con 9 calciatori perché gli altri erano risultati positivi al Coronavirus, il giorno successivo sono state riscontrate altre due positività. Laè scesa comunque in campo e la partita è finita con il risultato di 0-3. Gli ospiti sono stati accusati di non aver accettato il rinviopartita. Il Livorno nei guai, 5 punti di penalizzazione: come cambia la classifica diC Girone A La rispostaLasi definisce vittima e non carnefice. Il club ha deciso di pubblicare una nota. “In riferimento a quanto accaduto nella giornata di domenica 20 dicembre allo stadio ‘Pinto’ di Caserta, la U.S. ...

