Serie C Juve Stabia-Casertana rinviata e Ghirelli puntualizza: “Io non ho sbagliato” (Di martedì 22 dicembre 2020) Juve Stabia-Casertana è stata rinviata dopo i tanti casi di Covid nella squadra ospite. Subito dopo sono arrivate le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro: "In questa vicenda preferisco stendere un velo e non commentare. Le regole sono difficili perché vanno rispettate. Il 'maledetto' genera precarietà ed incertezza. Una cosa non accetto: che io possa essere accusato di non decidere o che non mi interessi di un club. Capisco anche che ci sono interessi di parte e che sarebbe necessario che spirasse un vento di rispetto, di toni pacati, di reciproca comprensione. Chi urla continui a farlo, lo capisco ma a me non porta a mutare posizione. La cambio se capisco che ho sbagliato e ammetterei tranquillamente di aver sbagliato. Nelle vicende di questi ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 dicembre 2020)è statadopo i tanti casi di Covid nella squadra ospite. Subito dopo sono arrivate le dichiarazioni di Francesco, Presidente Lega Pro: "In questa vicenda preferisco stendere un velo e non commentare. Le regole sono difficili perché vanno rispettate. Il 'maledetto' genera precarietà ed incertezza. Una cosa non accetto: che io possa essere accusato di non decidere o che non mi interessi di un club. Capisco anche che ci sono interessi di parte e che sarebbe necessario che spirasse un vento di rispetto, di toni pacati, di reciproca comprensione. Chi urla continui a farlo, lo capisco ma a me non porta a mutare posizione. La cambio se capisco che hoe ammetterei tranquillamente di aver. Nelle vicende di questi ...

