Serie B, oggi Cittadella-Frosinone: nove calciatori e il tecnico Venturato positivi al Covid tra i veneti (Di martedì 22 dicembre 2020) Stasera il Cittadella affronterà il Frosinone senza nove giocatori e senza il suo allenatore Roberto Venturato, tutti positivi al Covid. Ieri Venturato ha parlato in videoconferenza con la stampa alla vigilia della gara e aveva annunciato la sua assenza: "Io sto bene, ho avuto qualche linea di febbre, ma poi mi è passata. Sono positivo al Covid e non sarò in panchina". In panchina c'era andato tre giorni fa al Granillo contro la Reggina, quando i positivi tra i suoi erano quattro. Di fronte stasera ci sarà un Frosinone, a sua volta, con quattro calciatori assenti a causa del virus. Foto: sito ufficiale Cittadella L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

