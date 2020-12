Serie B, Frosinone ko con il Cittadella. Il Pescara frena il Brescia, la Spal supera il Lecce (Di martedì 22 dicembre 2020) Quarta vittoria consecutiva del Cittadella che supera di misura il Frosinone . Nei primi 20' monologo degli uomini di Venturato ma Bardi è super sulle conclusioni di Adorni e Ogunseye. Nel primo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 dicembre 2020) Quarta vittoria consecutiva delchedi misura il. Nei primi 20' monologo degli uomini di Venturato ma Bardi è super sulle conclusioni di Adorni e Ogunseye. Nel primo ...

TG24info : Serie B - Giudice Sportivo, tre multe per il Pordenone - #TG24.info - #Ammenda #Frosinone #Giudicesportivo #SERIEB… - TG24info : Serie B - #Frosinone in campo anche la vigilia di Natale: differenziato per Kastanos, in gruppo D'Elia - #TG24.info… - sportface2016 : #SerieB | #Frosinone, il difensore Marco #Capuano rivela di essere positivo al #Covid19 - TG24info : Serie B - Frosinone, niete pause: sarà un Natale di allenamenti - #TG24.info - #FrosinoneCalcio #FrosinonePordenone… - Winflix1 : Pronostic Frosinone - Pordenone | 27/12/2020 Serie B -