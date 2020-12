Serie B, Empoli-Reggiana 0-0: gli azzurri pareggiano e sprecano, la Salernitana resta in vetta. La classifica aggiornata (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si conclude con un pari la sfida tra Empoli e Reggiana.0-0: è questo il risultato della sfida tra Empoli e Reggiana, andata in scena questa sera al "Carlo Castellani". Un punto prezioso per la formazione emiliana che scala qualche posizione in classifica, allontanandosi dalla zona play-out. Risultato amaro, invece, per i toscani che sprecano l'occasione di effettuare il sorpasso ai danni della Salernitana rimanendo così al secondo posto in classifica ad una lunghezza di svantaggio sulla compagine campana: reduce, al contrario, da un successo in rimonta ottenuto contro l'Entella.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si conclude con un pari la sfida tra.0-0: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questa sera al "Carlo Castellani". Un punto prezioso per la formazione emiliana che scala qualche posizione in, allontanandosi dalla zona play-out. Risultato amaro, invece, per i toscani chel'occasione di effettuare il sorpasso ai danni dellarimanendo così al secondo posto inad una lunghezza di svantaggio sulla compagine campana: reduce, al contrario, da un successo in rimonta ottenuto contro l'Entella.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

