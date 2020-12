Serie A, Juventus-Fiorentina: storia di una rivalità tutta italiana (Di martedì 22 dicembre 2020) Più simile a un derby che ad una sfida qualsiasi. Dopo tanti anni ci sono situazioni che il tempo non cancella. Juventus-Fiorentina è una partita ad alta tensione, ricca di colpi di scena e scintille. Tutto questo inizia negli anni ’30, con il tentativo di creare una nuova Serie A. Da qui, l’idea di creare una Divisione Nazionale composta da due gironi da 16 di squadre (le migliori 8 andranno a formare una nuova Serie A l’anno successivo). Proprio in questa competizione nasce la rivalità tra bianconeri e viola. Nel girone B, la Juventus affronta la Fiorentina (una delle ripescate per arrivare a 32 squadre). I bianconeri si presentano con una rosa superiore a quella della squadra di Firenze e lo dimostrano nel match del 7 ottobre 1928 vincendo per 11-0. Un risultato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Più simile a un derby che ad una sfida qualsiasi. Dopo tanti anni ci sono situazioni che il tempo non cancella.è una partita ad alta tensione, ricca di colpi di scena e scintille. Tutto questo inizia negli anni ’30, con il tentativo di creare una nuovaA. Da qui, l’idea di creare una Divisione Nazionale composta da due gironi da 16 di squadre (le migliori 8 andranno a formare una nuovaA l’anno successivo). Proprio in questa competizione nasce latra bianconeri e viola. Nel girone B, laaffronta la(una delle ripescate per arrivare a 32 squadre). I bianconeri si presentano con una rosa superiore a quella della squadra di Firenze e lo dimostrano nel match del 7 ottobre 1928 vincendo per 11-0. Un risultato ...

