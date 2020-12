Serie A, Crotone-Parma: Stroppa senza Simy, Liverani schiera il tridente. Le formazioni ufficiali (Di martedì 22 dicembre 2020) Alle 18,30 all'Ezio Scida si disputerà la sfida tra il Crotone e il Parma.La gara tra pitagorici e ducali aprirà il 14° turno del campionato di Serie A, di seguito le formazioni ufficiali.Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; P.Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere. All. StroppaParma (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic; Kucka, Inglese, Karamoh.. All. Liverani Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Alle 18,30 all'Ezio Scida si disputerà la sfida tra ile il.La gara tra pitagorici e ducali aprirà il 14° turno del campionato diA, di seguito le(3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; P.Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere. All.(4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic; Kucka, Inglese, Karamoh.. All.

