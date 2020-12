Serie A 14esima giornata secondo successo stagionale del Crotone con la doppietta di Messias a spese del Parma (Di martedì 22 dicembre 2020) Crotone 2 Parma 1 Marcatori: Messias 24°-43°, Kucka 57° Crotone (3-5-2): Cordaz, Cuomo (Magallan), Golemic, Luperto, Pereria, Molina, Zanellato (Petriccione), Vulic, Reca, Messias, Riviere (Simy). All. Stroppa Parma (4-3-1-2): Sepe, Busi (Iacoponi), Osorio (Valenti), B. Alves, Gagliolo, Sohm (Brunetta), Hernani (Cyprien), Kurtic, Kucka, Inglese, Karamoh. All. Liverani Arbitro: Fabio Marinelli di Napoli Assistenti: Capalbo – Margani Quarto giudice a bordo campo: Livio Marinelli di Tivoli Addetti Var: Pasqua – Passeri Ammoniti: Hernani, Inglese, Cuomo, Kucika, Golemic, Karamoh, Luperfo Angoli: 6 a 5 per il Crotone Recupero:1 e 6 minuti Avvio del Crotone con Messias ed è clima natalizio ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 dicembre 2020)1 Marcatori:24°-43°, Kucka 57°(3-5-2): Cordaz, Cuomo (Magallan), Golemic, Luperto, Pereria, Molina, Zanellato (Petriccione), Vulic, Reca,, Riviere (Simy). All. Stroppa(4-3-1-2): Sepe, Busi (Iacoponi), Osorio (Valenti), B. Alves, Gagliolo, Sohm (Brunetta), Hernani (Cyprien), Kurtic, Kucka, Inglese, Karamoh. All. Liverani Arbitro: Fabio Marinelli di Napoli Assistenti: Capalbo – Margani Quarto giudice a bordo campo: Livio Marinelli di Tivoli Addetti Var: Pasqua – Passeri Ammoniti: Hernani, Inglese, Cuomo, Kucika, Golemic, Karamoh, Luperfo Angoli: 6 a 5 per ilRecupero:1 e 6 minuti Avvio delconed è clima natalizio ...

