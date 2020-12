Sergio Castellitto, ma quanti figli ha? Il loro destino è già segnato (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sergio Castellitto, i figli seguiranno le orme dei genitori? Il primogenito del regista e di Margaret Mazzantini ha già il destino segnato. Sergio Castellitto, i figli seguiranno le sue orme e quelle di Margaret Mazzantini? Il primogenito Pietro ha già un futuro ben preciso davanti a sé. L’attore stasera sarà in onda su Rai 1 Leggi su youmovies (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., iseguiranno le orme dei genitori? Il primogenito del regista e di Margaret Mazzantini ha già il, iseguiranno le sue orme e quelle di Margaret Mazzantini? Il primogenito Pietro ha già un futuro ben preciso davanti a sé. L’attore stasera sarà in onda su Rai 1

Raicomspa : Questa sera imperdibile #NataleInCasaCupiello per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina C… - RitaC70 : Su Rai1 'Natale in casa Cupiello' con Sergio Castellitto e Marina Confalone - RAI Ufficio Stampa - clikservernet : Natale in casa Cupiello: stasera su Rai1 il film con Sergio Castellitto - Noovyis : (Natale in casa Cupiello: stasera su Rai1 il film con Sergio Castellitto) Playhitmusic - - paradisoa1 : @lissiland Ho un debito personale con Sergio Castellitto. Interpretò un Padre Pio talmente puro e forte e meravigli… -