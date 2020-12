Sergio Castellitto: «La cultura è il nostro vaccino» (Di martedì 22 dicembre 2020) Natale in casa Cupiello di Eduardo de Filippo, un classico delle feste che ha commosso ed emozionato diverse generazioni, prima a teatro e poi in tv, rivive su Rai 1 (il 22 dicembre in prima serata) grazie all’omonimo film di Edoardo De Angelis (Indivisibili). Luca Cupiello è interpretato da Sergio Castellitto, che ammirava De Filippo sin dai tempi dell’Accademia. «La prima volta che lo vidi recitare fu all’Eliseo di Roma», ricorda l’attore e regista, «per noi studenti era come una rockstar, un uomo esile che con la sua voce pietrificava e divertiva la platea». Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) Natale in casa Cupiello di Eduardo de Filippo, un classico delle feste che ha commosso ed emozionato diverse generazioni, prima a teatro e poi in tv, rivive su Rai 1 (il 22 dicembre in prima serata) grazie all’omonimo film di Edoardo De Angelis (Indivisibili). Luca Cupiello è interpretato da Sergio Castellitto, che ammirava De Filippo sin dai tempi dell’Accademia. «La prima volta che lo vidi recitare fu all’Eliseo di Roma», ricorda l’attore e regista, «per noi studenti era come una rockstar, un uomo esile che con la sua voce pietrificava e divertiva la platea».

zazoomblog : Natale in Casa Cupiello su Rai 1 il film tv con Sergio Castellitto adattamento del classico di Eduardo De Filippo -… - TerraDiPalma : RT @ClassiCultit: In arrivo su Rai1 “Natale in casa Cupiello”, l’attesissima trasposizione filmica dell’intramontabile opera teatrale di Ed… - evesaintlouis : @TIFF_NET Sergio Castellitto in Mafia Inc. @podzzz - pietrafocaia : E chi se lo perde? Su Rai1 'Natale in casa Cupiello' con Sergio Castellitto e Marina Confalone - RAI Ufficio Stampa - Blu_di_Russia : Martedì 22 dicembre in prima serata - Su Rai1 'Natale in casa Cupiello' con Sergio Castellitto e Marina Confalone -