Sergio Castellitto: età, figli, film, Natale in Casa Cupiello – Tutto su di lui (Di martedì 22 dicembre 2020) Sergio Castellitto è un attore, regista, sceneggiatore e doppiatore italiano molto apprezzato dal pubblico. Sergio Castellitto nasce a Roma il 18 agosto 1953, sotto il segno del Leone. Ha dunque 67 anni. Le sue origini sono molisane, in quanto il padre è originario di Campobasso, inizia a frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il suo talento ben presto emerge, infatti senza terminare l’Accademia fa il suo esordio in teatro, lavorando con registi importanti. Il suo esordio al cinema avviene con una semplice comparsa nel film I tre fratelli, ma il successo non si fa attendere a lungo. Si fa conoscere dal grande pubblico nelle commedie Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi e Stasera a Casa di Alice. Vince due Nastri d’argento con Il grande cocomero di Francesca Archibugi e ... Leggi su giornal (Di martedì 22 dicembre 2020)è un attore, regista, sceneggiatore e doppiatore italiano molto apprezzato dal pubblico.nasce a Roma il 18 agosto 1953, sotto il segno del Leone. Ha dunque 67 anni. Le sue origini sono molisane, in quanto il padre è originario di Campobasso, inizia a frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il suo talento ben presto emerge, infatti senza terminare l’Accademia fa il suo esordio in teatro, lavorando con registi importanti. Il suo esordio al cinema avviene con una semplice comparsa nelI tre fratelli, ma il successo non si fa attendere a lungo. Si fa conoscere dal grande pubblico nelle commedie Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi e Stasera adi Alice. Vince due Nastri d’argento con Il grande cocomero di Francesca Archibugi e ...

