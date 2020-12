Sentenza Juventus-Napoli | la versione del legale del club azzurro

(Di martedì 22 dicembre 2020) Si attende lasulla partita, gli azzurri sono stati puniti con il risultato di 0-3 a tavolino per non essersi presentati a Torino dopo aver riscontrato alcuni casi positivi al Coronavirus. E’ iniziata da poco l’udienza al Coni presso le sezioni congiunte del Collegio di Garanzia. Il primo responso era stato confermato anche dal Tribunale Sportivo d’Appello. Nuovo clamoroso retroscena sull’esame farsa di Suarez: “firmato un pre-contratto con la, parla uno dei legali Photo by Valerio Pennicino/Getty ImagesL’udienza si è aperta con l’intervento del presidente Frattini che ha riassunto le prime due sentenze. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è stata sottolineata la disdetta del volo e degli esami dei tamponi ...

CalcioWeb : La sentenza di #JuventusNapoli, l'udienza è iniziata - infoitsport : Juventus-Napoli: a che ora la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni - ilnapolionline : Eduardo Chiacchio: 'Juventus-Napoli? Ecco quando uscirà la sentenza' - - OCardinal17 : RT @RosarioViola: Juventus-Napoli Il Coni ribalta la sentenza: Ora sono 3 Punti di penalizzazione e 1-0 a Tavolino #JuveNapoli #Coni - RosarioViola : Juventus-Napoli Il Coni ribalta la sentenza: Ora sono 3 Punti di penalizzazione e 1-0 a Tavolino #JuveNapoli #Coni -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza Juventus

Figc e Juventus non si sono costituite in giudizio e secondo qualcuno sarebbe un vantaggio per il Napoli. Juventus-Napoli: in serata la sentenza del CG Coni. La sentenza del Collegio di Garanzia del ...Tutto è iniziato lo scorso 4 ottobre, quando il Napoli non si è presentato a Torino per disputare la partita di Serie A contro la Juventus. (CalcioMercato.it) Ecco quando è prevista la sentenza del ...