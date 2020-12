Self-service chiusi dalle 11 di domani al 6 gennaio (tranne 28-30 dicembre) (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si rifà al decreto legge 172 del 18 dicembre ed alla ultima ordinanza regionale (la 98esima…) il sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli, per “decretare e stabilire” ulteriori disposizioni di disciplina delle attività commerciali. Considerati i due presupposti, si legge: “Il 23 dicembre gli esercizi di vicinato che svolgono attività di distribuzione di bevande e alimenti Self-service dovranno chiudere indifferibilmente alle ore 11”. Inoltre: “Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre e nei giorni 1-2-3-4-5-6 gennaio dovranno restare chiusi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si rifà al decreto legge 172 del 18ed alla ultima ordinanza regionale (la 98esima…) il sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli, per “decretare e stabilire” ulteriori disposizioni di disciplina delle attività commerciali. Considerati i due presupposti, si legge: “Il 23gli esercizi di vicinato che svolgono attività di distribuzione di bevande e alimentidovranno chiudere indifferibilmente alle ore 11”. Inoltre: “Nei giorni 24-25-26-27-31e nei giorni 1-2-3-4-5-6dovranno restare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

zazoomblog : Self-service chiusi dalle 11 di domani al 6 gennaio (tranne 28-30 dicembre) - #Self-service #chiusi #dalle #domani - aSalerno_it : #salerno Stretta di Natale: a Salerno chiudono tutti i self service di bevande e alimenti - salernotoday : Covid e restrizioni a Salerno, ordinanza sindacale: 'Chiusi i self service' - andpellegrino : Salerno. Nei giorni di zona rossa chiusi i distributori self-service. - Basarab_ : RT @therealpallazzo: - 'Beh se l'auto aziendale è rotta puoi usare la tua per un mesetto' - 'Il pranzo di Natale lo facciamo al self-servic… -

Ultime Notizie dalla rete : Self service Sradicano la colonnina del self service con un carro attrezzi rubato ma poi abbandonano il bottino Corriere Adriatico Self-service chiusi dalle 11 di domani al 6 gennaio (tranne 28-30 dicembre)

Considerati i due presupposti, si legge: “Il 23 dicembre gli esercizi di vicinato che svolgono attività di distribuzione di bevande e alimenti self-service dovranno chiudere indifferibilmente alle ore ...

Salerno, chiusi i self service: l’ordinanza del sindaco

L’ordinanza dispone “apertura consentita soltanto il 23 dicembre, ma fino alle ore 11?. Il provvedimento è stato subito inviato al settore comunale Attività Produttive e al comando della Polizia ...

Considerati i due presupposti, si legge: “Il 23 dicembre gli esercizi di vicinato che svolgono attività di distribuzione di bevande e alimenti self-service dovranno chiudere indifferibilmente alle ore ...L’ordinanza dispone “apertura consentita soltanto il 23 dicembre, ma fino alle ore 11?. Il provvedimento è stato subito inviato al settore comunale Attività Produttive e al comando della Polizia ...