“Sei l’amore”. Bianca Guaccero, lo scatto di Natale con la figlia Alice è una vera rarità (Di martedì 22 dicembre 2020) Bianca Guaccero è ritornata a condurre ‘Detto Fatto’, dopo un momento di altissima tensione legato alla sospensione del programma, a causa di un tutorial che consigliava alle donne come fare la spesa in maniera sensuale. Questo tutorial era stato fatto proprio nella giornata internazionale contro la violenza di genere, scatenando furiose polemiche. In una precedente puntata della trasmissione, non è riuscita a trattenere le lacrime, per via di un servizio davvero molto forte ed emozionante. In particolare, ha pianto dopo un servizio realizzato da un inviato in una RSA, in cui tutti gli anziani lì ricoverati festeggeranno da soli le feste natalizie e per questo è stato cercato anche un modo per consentire alle persone più care di poterli abbracciare. “Scusate è un periodo particolare per tutti”, ha affermato. Durante la puntata, in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020)è ritornata a condurre ‘Detto Fatto’, dopo un momento di altissima tensione legato alla sospensione del programma, a causa di un tutorial che consigliava alle donne come fare la spesa in maniera sensuale. Questo tutorial era stato fatto proprio nella giornata internazionale contro la violenza di genere, scatenando furiose polemiche. In una precedente puntata della trasmissione, non è riuscita a trattenere le lacrime, per via di un servizio davvero molto forte ed emozionante. In particolare, ha pianto dopo un servizio realizzato da un inviato in una RSA, in cui tutti gli anziani lì ricoti festeggeranno da soli le feste natalizie e per questo è stato cercato anche un modo per consentire alle persone più care di poterli abbracciare. “Scusate è un periodo particolare per tutti”, ha affermato. Durante la puntata, in ...

illicitaeffairs : soonyoung io mi fido solo di te sei l'unico che ricambia il mio amore - Geute_Ketel : RT @Federica2151: Nulla e cambiato in me E mai cambierà Sei l'amore del mio cuore Questo cuore malato Di Te Sei la gioia e il dolore Dei mi… - skzseok : @NewWorld_VICTON sei letteralmente l'amore della.mia vita - Ardesia05 : RT @simplymyself19: Non ci sarà mai un giorno in cui #senzaSmettereDi Guardarti e sorriderti Resterò incantato dal tuo sguardo dai tuo o… - JessePrize6 : RT @lisadagliocchib: Sei come il sangue di un fiore vitale per me l'essenza dell'amore Sei la fiamma senza tempo che brucia dalla mattina a… -