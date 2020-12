Se ti manca Gossip Girl puoi vedere Bridgerton, la nuova serie tv Netflix (Di martedì 22 dicembre 2020) Il 31 dicembre Netflix rimuoverà dal suo archivio Gossip Girl: vi restano solo pochissime settimane per godervi l’ennesimo rewatch per poi lasciare andare, almeno per un po’, le intricate vicende dell’Upper east side. Lo so, sentite già la mancanza di gossip, scandali e storie d’amore che durano un paio di puntate, ma tranquilli perché dal 25 dicembre, sempre su Netflix, sarà disponibile Bridgerton, la nuova serie prodotta da Shonda Rhymes. https://youtu.be/gpv7ayf_tyE Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) Il 31 dicembre Netflix rimuoverà dal suo archivio Gossip Girl: vi restano solo pochissime settimane per godervi l’ennesimo rewatch per poi lasciare andare, almeno per un po’, le intricate vicende dell’Upper east side. Lo so, sentite già la mancanza di gossip, scandali e storie d’amore che durano un paio di puntate, ma tranquilli perché dal 25 dicembre, sempre su Netflix, sarà disponibile Bridgerton, la nuova serie prodotta da Shonda Rhymes. https://youtu.be/gpv7ayf_tyE

Il 31 dicembre Netflix rimuoverà dal suo archivio Gossip Girl: vi restano solo pochissime settimane per godervi l’ennesimo rewatch per poi lasciare andare, almeno per un po’, le intricate vicende dell ...

Asia Argento ricorda la madre Daria Nicolodi: “Mamma, mi manca il tuo profumo”

Poi la foto e il messaggio Mi manca tanto il tuo profumo mamma ... serie di dichiarazioni a distanza che accesero i giornali di gossip.

