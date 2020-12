“Se continua così a febbraio avremo 40mila morti” Il sempre ottimista Ricciardi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Ogni giorno gli italiani si alzano dal letto e sanno che ad attenderli ci sarà la quotidiana sparata dal sapore catastrofista-escatologico di Walter: “Sedi questo passo”. Lo ha detto a Buongiorno su SkyTg24 parlando del numero di vittime della seconda ondata di coronavirus che potrebbe schizzare verso l’alto se gli italiani rispetteranno le misure restrittive anti contagio. “Dipende da noi”, ha asserito con gravità.prevedePer“le nuove misure sono adeguate nei principi, perché la cosa importante è limitare la mobilità. Con la variante inglese siamo esposti non soltanto al virus per come lo conosciamo, ma a un virus ...