Scosse di terremoto a Ragusa: segnalazioni in arrivo da tutta la Sicilia (Di martedì 22 dicembre 2020) Scosse di terremoto nella zona di Ragusa in Sicilia. Il sisma di magnitudo tra 4.9 e 5.4 è stato avvertito su tutto il territorio insulare. Scosse di terremoto in SiciliaNella serata di martedì 22 dicembre sono state avvertite delle Scosse di terremoto a partire dalla zona di Ragusa, in Sicilia. Il sisma, però, è stato percepito anche in altre parti dell'Isola come ad esempio a Palermo, Siracusa, Messina e Catania. Scosse di terremoto in Sicilia Poco fa, intorno alle ore 21.27, sono state segnalate a Ragusa Scosse di terremoto di magnitudo compresa tra 4.9 e 5.4. L'epicentro è stato ...

L'apocalisse arrivò in Sicilia con la furia distruttrice che spazzò via secoli di storia. Nella Val di Noto, le chiese, i palazzi, le case e le città furono rasi al suolo dall'immane terremoto dell'11 ...

Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, è in ...

