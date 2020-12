Scomparsa nel nulla durante un’escursione | atroce sospetto su una famosa youtuber

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) È passato un mese dallamisteriosa di Esther Dingley, escursionista di 37 anni, sui Pirenei. Esther è svanita nel: dal 22 novembre non si hanno sue notizie. Nonostante le ricerche delle scorse settimane in una vasta area al confine fra Spagna e Francia, della giovane travel blogger non è stata trovata alcuna traccia. Le teorie sulla sua sparizione si sono moltiplicate, senza esclusioni: potrebbe anche essere stata rapita. La vicenda ha colpito l’opinione pubblica, per certi versi, un po’ come quella di Simon Gautier, l’escursionista francese 27enne che, la scorsa estate, scomparve nel Salernitano. Per 10 giorni di lui non si seppe, fino al ritrovamento del cadavere. L’ultimo avvistamento di Esther L’ultimo contatto con il suo compagno Dan risale al 22 novembre: un selfie sorridente su WhatsApp e un ...